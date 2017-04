Antwerp verwelkomt ‘enige fan’ van Moeskroen voor oefenwedstrijd

Antwerp speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen eersteklasser Moeskroen. Een verre verplaatsing voor de Henegouwers die op deze weekdag amper fans meekreeg naar Deurne. Amper is eigenlijk veel gezegd want er stond in eerste instantie slechts één toeschouwer in het bezoekersvak. De man dankte de Great Old alvast voor het warme welkom op Twitter. “We zijn ondertussen met zeven”, liet hij snel daarna weten.