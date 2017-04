Vanavond staat de populaire Britse zanger Ed Sheeran in het Sportpaleis. De wachtende fans houden de sfeer er in en zingen uit volle borst zijn bekende nummer 'Castle on the Hill'.

Ed Sheeran is een fenomeen. Het concert in het Sportpaleis was in een oogwenk uitverkocht. In elke hitlijst ter wereld staat hij minstens één keer. Soms zelfs zestien keer.