Deze knapperd heeft een wereldberoemde nonkel en tante

Bill en Hillary Clinton hebben een knappe jongen in hun familie. Hij luistert naar de naam Tyler Clinton en heeft zopas een contract getekend bij modellenbureau IMG, dat ook de Hadid-zusjes in zijn bestand heeft.

Tyler is 22, heeft golvend bruin haar, speelt lacrosse, groeide op in Zuid-Californië en is de zoon van Roger, de jongere broer van de ex-Amerikaanse president Bill Clinton. Hij verdiende al zijn sporen als acteur in ‘Spy Hard’ en ‘The Rugrats Movie’, maar zet nu alles op alles voor zijn modellencarrière.



Een bericht gedeeld door Tyler Clinton (@tclint) op 26 Feb 2017 om 7:55 PST



Op zijn Instagrampagina staat het vol foto’s van - rara - zichzelf en ook nonkel Bill is af en toe te zien. Zijn tante Hillary, die de voorbije maanden campagne voerde als presidentskandidate, is niet op de kiekjes te bespeuren. Benieuwd op welke catwalk of in welke campagne deze knapperd straks te zien is.



Een bericht gedeeld door Tyler Clinton (@tclint) op 15 Mrt 2017 om 2:20 PDT

Een bericht gedeeld door Tyler Clinton (@tclint) op 27 Mrt 2017 om 7:32 PDT