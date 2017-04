Ladingdieven krijgen 5 jaar cel voor 13 inbraken en diefstallen

Retie / Geel / Meerhout - Drie ladingdieven zijn woensdag in Turnhout veroordeeld tot elk vijf jaar celstraf. De mannen uit Neerpelt en Eindhoven moeten aan de burgerlijke partijen meer dan 1,3 miljoen euro betalen.

Patrick V.B. (46) uit Eindhoven, zijn schoonzoon Ricardo K. (23) uit het Limburgse Neerpelt en zijn kameraad Johannes P. (55) uit Eindhoven pleegden in 2014 en 2015 minstens dertien ladingsdiefstallen.

Bij een firma in Genk gingen ze aan de haal met een oplegger met 15.000 startmotoren en 960 aluminium velgen. Bij een firma in Meerhout werd een container gepikt met 237 fietsen. In Geel werd een oplegger met zouttabletten gestolen en in Retie eentje met 27.800 kilo plastic bolletjes. In Peer vertrokken ze met een oplegger vol farmaceutische producten. En bij een firma in Schoten verdween 75 ton zout.

Het trio bracht de gestolen goederen naar loodsen in Someren en Opglabbeek. Telefonieonderzoek, observaties, DNA en beelden van bewakingscamera’s deed de bende de das om. “Het trio liet zich leiden door gemakkelijk geld gewin”, zei de strafrechter. “Het toegebrachte nadeel aan de bedrijven en de economie is groot.”

Het trio moet aan de verschillende burgerlijke partijen in totaal 1.321.955 euro aan schadevergoedingen betalen.