Tram 10 gaat vanaf 18 april ondergronds

Antwerpen / Antwerpen 2018 - Tramlijn 10 in Antwerpen rijdt vanaf maandag 18 april door de Reuzenpijp. Dat meldt De Lijn woensdag. Ze wil daarmee de stiptheid van het tramverkeer verbeteren. Ook over de planning van de werken aan de Turnhoutsepoort is er nieuwe info.

“Wie vanaf 18 april tram 10 (Melkmarkt – Wijnegem) of 24 (Silsburg – Schoonselhof) neemt, zal geen of minder tijd verliezen door de werken aan de Turnhoutsepoort”, luidt het. Tram 10 gaat ondergronds op de Herentalsebaan in Deurne, tram 24 wordt opgesplitst in twee trajecten. Het oostelijke deel gaat van Silsburg via Stenenbrug en de Turnhoutsebaan naar de Melkmarkt. Het zuidelijke deel kan zonder verkeershinder rijden van het Astridplein via de eigen bedding naar P+R Schoonselhof.

Vanaf 18 april zal tram 10 dus via de openhelling Herentalsebaan rijden en zo files bovengronds vermijden.

Vanaf juni 2017, wanneer de openhelling Leien klaar is, zullen de tramlijnen 8 én 10 gebruikmaken van de Reuzenpijp. Tram 8 rijdt dan tussen P+R Wommelgem via de premetro naar Antwerpen Zuid. Tram 10 rijdt van Wijnegem via de premetro naar P+R Schoonselhof (Hoboken).

Midden september kan tram 10 de metro in aan de Turnhoutsepoort en wordt de omleiding via de Herentalsebaan stopgezet.

