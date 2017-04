Alles in gereedheid voor berging gezonken schip

Bornem - Vlakbij de Scheldebrug tussen Bornem en Temse is woensdag alles in gereedheid gebracht om de gezonken duwbak Scelerate, die drie weken geleden zonk na een aanvaring met een pijler, te bergen. Donderdag zal het schip uit het water worden gehaald.

Op dinsdag 14 maart voer de duwbak, geduwd door een schip, tegen een pijler van de Scheldebrug. Door de aanvaring zonk de duwbak en kon de duwboot zich op het nippertje losmaken. Om de duwbak, die geladen is met een grote partij koolzaad, weer uit op het droge te halen is woensdag een kraanponton met een hijsvermogen van 300 ton naar de Schelde gevaren.

“Woensdag worden de voorbereidingen getroffen om het wrak te kunnen lichten. Zo zullen onder meer hijsstroppen worden aangebracht zodat alles klaar is om het schip te bergen”, zegt Carolien Peelaerts van Waterwegen en Zeekanaal.

Zonder tegenslagen zal de berging donderdag plaatsgrijpen. Die klus zal een groot deel van de dag innemen. Vooraleer de duwbak naar een scheepswerf wordt gebracht moet ook de lading koolzaad worden weggehaald.

De Nautische Commissie onderzoekt op dit ogenblik hoe het ongeval half maart precies kon gebeuren. Mogelijk is er een stuk hout in een schroef terechtgekomen maar zeker is dat niet.