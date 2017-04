Uitbreiding haven: behoud van Doel nog steeds mogelijk

De haven van Antwerpen maakte vandaag acht groeiscenario’s bekend die nu 'gelijkwaardig' worden onderzocht. Die opties komen tegemoet aan stijgende containertrafiek, en dus verdere ontwikkeling van de haven. Opvallend: in vier van van de acht scenario’s blijft het ten dode opgeschreven polderdorp Doel dan toch behouden.

De afgelopen maanden inventariseerde de Vlaamse overheid een hele reeks oplossingen om de verwachte groei in het havengebied tot 2030 op te vangen. Er wordt nu voort gewerkt op basis van 8 scenario’s. Die kwamen tot stand na een uitgebreide inspraakronde. Volgende 8 mogelijkheden worden nu verder onderzocht. Opvallend: In optie 2, 4, 6 en 8 blijft het polderdorp Doel behouden. Het voortbestaan ervan krijgt dus plots weer kans. Ook goed om weten: alle 'groeiscenario's' hebben even veel kans om het uiteindelijk te halen.

1. Saeftinghedok, Fase 1

2. Saeftinghedok, Fase 1 bis met behoud van Doel

3. Saeftinghedok waarbij enkel de zuidzijde ontwikkeld wordt

4. Uitbreiding van de Noordzeeterminal, Europaterminal en het Deurganckdok Oost (Doel blijft behouden)

5. Uitbreiding van de Noordzeeterminal en ene containerkaai ten noordwesten van het Deurganckdok

6. Uitbouw van het Deurganckdok lang het Waaslandkanaal en Doeldok - een insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis (Doel blijft behouden)

7. Containerterminal aan de noorzijde van het Delwaidedok in combinatie met een nieuwe zeesluis, een beperkte uitbreiding van de Noordzeeterminal en een halve containerkaai ten noordwesten van het Deurganckdok

8. Containerterminal op een kunstmatig eiland in de Schelde ter hoogte van de ‘Schaar van Ouden Doel’ samen met containerbehandeling aan het Verrebroekdok. (Doel blijft behouden)

Een studiebureau gaat nu alle opties bekijken en de Vlaamse regering adviseren op basis van de sterke en zwakke punten. De regering spreekt dan voor eind 2017 een voorkeur uit, en volgend jaar rond deze tijd zou die keuze definitief moeten zijn. Elke optie maakt even veel kans, én er zijn ook nog lichte mengvormen mogelijk.