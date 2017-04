IN BEELD. Markt van Schoten loopt vol voor Scheldeprijs

Schoten - Na de doortochten in Mol en Balen passeerde het Scheldeprijs-peloton door Wijnegem en Schoten. Daar stonden al heel wat fans op hen te wachten, vooral op Tom Boonen dan.

Oma Monique Maes, zoon Jim, schoondochter Kelly en haar kleinkinderen Fien, Thimo en Thieben zijn jaarlijks van de partij. De kleine Fien is er rotsvast van overtuigd dat Tom Boonen zal winnen.

Laetitia, Milan, Caro, Jeniffer en Ludo kijken eerst naar de elfde editie van de Memoriaal Saf Segers, waar liefhebbers zonder contract het tegen elkaar opnemen. Nadien gaan ze Boonen luidkeels aanmoedigen.

Erwin en Dirk zijn goede bekenden van wielertoeristenclub de Trappers. Samen met Camille (10), Ann en haar hondje Takyro, Peter en Martine geloven ze in Tom Boonen, al zal volgens de dames Marcel Kittel ook nu weer mee voor het podium strijden.

Gianni, Robin, Rudi, Paul, Billy, Edwin en Marc maken er met de Scheldeprijs altijd een gezellige reünie van. Halfweg zijn ze gestrand op het zonnige terras van ‘Den Driewieler’, maar zodra de liefhebberskoers voorbij is trekken ze samen verder naar het centrum.

In afwachting dat de profs hun opwachting maken in het centrum, worden de toeschouwers langs het parcours door het ACV-team uitgenodigd om de petitie voor ‘schone sportkleren’ te ondertekenen.

Het marktplein loopt aardig vol.

Foto: Erik Maes

Gwenn, Jolien, Lynn, Pim, Charlotte en Charlotte zijn studiegenoten en hengelen naar de voorpagina. Het zijn allemaal grote fans van Tom Boonen en komen jaarlijks voor de sfeer.

Paul, Patrick, Paul, Tom, Rudi, Nathalie, Edwin, Danny en Monique verblijven in Dennenbad maar maken vandaag de oversteek naar het plein voor café Breughel. Na de wedstrijd trekken Edwin en Patrick naar Noord-Frankrijk om Tom Boonen aan te moedigen tijdens zijn laatste Parijs-Roubaix.

Zias (12) en Ilio (8) zijn fervente veldrijders en hebben in hun categorie in 2016 de dernykoers van ’s Gravenwezel gewonnen. Beide knapen zijn grote fans van Micheal Van Staeyen (Cofidis) en Boy Van Poppe l(Trek), die hen maar wat graag bedankten met een originele koerstrui.

Mike Prins (34) kijkt al van kinds af uren aan een stuk naar het wielrennen. Prins is een grote fan van Roger De Vlaeminck maar ook Escartín en wijlen Pantani zag hij graag aan het werk. Samen met zijn kameraad Wim Van De Water (29) is hij gestart aan café De Salamander en is hij nu beland bij Café Breughel waar ze het koersverloop volgen…

Wie er wint doet er niet toe, Eddy, Paul en Jan komen gewoon voor de sfeer.

Kevin Moens van de fanclub ’Scheldeprijs in Schoten’ is duidelijk in zijn nopjes en geniet na met familie en vrienden.

Foto: Erik Maes

Vivke is een grote fan van Zdenek Stybar die mee voor de overwinning van Marcel Kittel gezorgd heeft.

Ivan Krivanek uit Tsjechië was weer op de afspraak met zijn houten loopfiets, een replica uit 1817. Voor de logistieke steun mocht hij rekenen op George en...George.

Een massa volk tijdens de prijsuitreiking.

Foto: Erik Maes

