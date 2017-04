Luk Alloo bezoekt Antwerpse missionaris in Braziliaanse gevangenis: “We spreken hier niet over gevangenen”

Luk Alloo trekt voor de nieuwe aflevering van ‘Luk Alloo in de buitenlandse gevangenis’ naar de Aruana-gevangenis in het Braziliaanse Porto Velho. Daar bezoekt hij een Antwerpenaar die dit keer niet zelf achter de tralies zit. Filip is een missionaris die vast verbonden is aan het bisdom Antwerpen en die al 26 jaar in de Braziliaanse gevangenissen werkt.

Padré Filip is een aanspreekpunt voor vele gevangenen. In tegenstelling tot de grote klassieke gevangenissen wordt er bewust ingezet op integratie en resocialisatie van de gevangenen.

“We spreken hier over ‘herstellenden’ en niet over ‘gevangenen’ of ‘criminelen’”, vertelt Filip. “Ondanks hun criminele feiten komen zij ooit vrij en moeten ze zich integreren in de samenleving. Het label en stigma ‘crimineel’ helpt hen daar niet bij. De therapeuten zijn zelf ex-gevangenen die de ‘herstellenden’ massagelessen geven en onderrichten in werkateliers. Het is mooi om te zien dat ex-gevangenen zorgen voor de huidige gevangenen.”

Misbruik

Zodra Padré Filip de cellen bezoekt, wordt hij aangeklampt door de ‘herstellenden’ die advies vragen. Opvallend is dat de Braziliaanse gevangenen hun criminele feiten steeds verdoezelen met het woord van God en met Bijbelse oneliners. “Dat is eigen aan de cultuur hier”, zegt Filip. “La Biblia en Deus heeft over hen gewaakt en hen op het slechte pad gestuurd. Maar evenzeer helpt de religie hen terug ‘herstellen’.”

In de gevangenis zitten de gevangenen met acht in één cel en dat heeft een grote impact op het privéleven van de gedetineerden. “Er is weinig privacy en er is ook seksueel misbruik van de zwaksten”, weet Filip. “Gelukkig is een intiem bezoek met partner mogelijk. Maar het gebeurt te vaak dat gevangenen onderdrukt en verkracht worden. Dat is heel erg.”

