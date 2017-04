Bouwvakker overleeft acht meter hoge val dankzij opmerkelijke tussenkomst van ooggetuigen

Deze bouwvakker uit de Chinese stad Suzhou heeft een zeer goede engelbewaarder. De man genaamd Wang viel acht meter naar beneden nadat zijn steiger plotseling omviel. Gelukkig kon een meester in martial arts het slechtst mogelijke scenario voorkomen.

Wang was een reclamebord aan het ophangen aan een gebouw toen de steiger per ongeluk tegen de vlakte ging. Hij kon zich gelukkig nog snel vastklampen aan de muur, waardoor ooggetuigen extra tijd hadden om een reddingsactie op poten te zetten. Gu Zhiying, de eigenaar van een nabijgelegen koffieshop, kon bijvoorbeeld wat zetels naar buiten dragen om zijn val te breken.

Wu Qiang, de echtgenoot van Gu en een meester in martial arts, ging weliswaar nog een stapje verder. De man bood zijn hulp aan door de bouwvakker met zijn blote handen op te vangen tijdens de val. Hij hield aan zijn ambitieuze actie wel gezwollen handen over, maar het had wel succes. Wang zelf kwam er immers van af met enkel wat lichte verwondingen aan zijn rug en arm.