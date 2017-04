Ed Sheeran staat woensdagavond in het Sportpaleis voor zijn langverwachte concert. En dat de fans er klaar voor zijn, blijkt uit de reacties die we kregen aan het Sportpaleis. Al sinds 1 uur afgelopen nacht zijn fans aan het kamperen voor de deur, om zeker een goede plaats te hebben. Ondertussen zijn het er al tientallen.

Ed Sheeran is een fenomeen. Het concert in het Sportpaleis was in een oogwenk uitverkocht. In elke hitlijst ter wereld staat hij minstens één keer. Soms zelfs zestien keer.