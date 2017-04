BMC heeft selectie voor Parijs-Roubaix rond kopman Greg Van Avermaet rond

BMC heeft woensdagmiddag zijn selectie bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix. Greg Van Avermaet start, uiteraard, als uitgesproken kopman.

De olympisch kampioen krijgt de Zwitsers Martin Elmiger en Stefan Küng, de Italianen Daniel Oss en Manuel Quinziato, de Luxemburger Jempy Drucker, de Australiër Miles Scotson en de Spanjaard Francisco Ventoso naast zich.

In vergelijking met het team dat afgelopen zondag deelnam aan de Ronde van Vlaanderen, komt Scotson in de plaats van Dillier. “We hebben een sterke ploeg en een goed resultaat is zeker mogelijk”, zegt sportdirecteur Fabio Baldato. “Vorige week hebben we gezien hoe sterk Greg is, wat hem ook overkomt tijdens de race. We zijn nog meer gemotiveerd voor zondag nu we naast de zege hebben gegrepen in Vlaanderen.”

Van Avermaet werd in Vlaanderens Mooiste tweede na Philippe Gilbert (Quick.Step-Floors), die een lange solo knap afrondde. Vorig jaar miste Van Avermaet Parijs-Roubaix nadat hij in de Ronde zwaar was gevallen. In 2015 stond hij als derde op het podium na John Degenkolb en Zdenek Stybar.

“Het is geen geheim dat de Ronde van Vlaanderen mijn hoofddoel was, maar ik wil dit jaar een monument winnen en zondag krijg ik daarvoor een nieuwe kans”, zegt de 31-jarige Waaslander, dit voorseizoen al goed voor zeges in Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. “Ik weet dat ik een goeie wedstrijd kan rijden en het resultaat kan halen dat ik beoog. De Ronde toonde aan dat alles kan gebeuren in dit soort koersen. Dus als alles volgens plan verloopt in Parijs-Roubaix, dan is er geen reden waarom ik niet zou kunnen winnen.”