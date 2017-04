Vijf tips voor een muzikaal avondje uit in de Kempen

Het weekend dient zich aan. Wie zin heeft zich een avondje te ontspannen bij een optreden, is in de Kempen gewoonlijk aan het goede adres. Vijf tips voor uw wekelijkse portie muziek.

1. Harry Sacksioni

Wat: Nederlandse gitaarvirtuoos die ondanks zijn 67 jaar met de energie van een jonge hond bewijst waarom hij zich naast Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ook Edison-winnaar mag noemen. Ooit begonnen als een verlegen jongetje op een groot podium groeide Harry Sacksioni uit tot een gedreven verhalenverteller.

Wanneer: vrijdag 7 april om 12.15u (Broodje Mol)

Waar: zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol

Prijs: 2 euro

2. As We Speak

Wat: De Kempense metalcoreband As We Speak lanceert zijn nieuwe EP ‘A call to deaf ears’ in jeugdhuis Wollewei. Het wordt geen avondje met één band, maar As We Speak trommelde voor de gelegenheid een resem bevriende gezelschappen op.

Wanneer: zaterdag 8 april om 18u

Waar: jeugdhuis Wollewei, Draaiboomstraat 6 in Turnhout

Prijs: 7 euro

3. Protest!

‘PROTEST!’ is een verhaal over een groep jongeren die het verhaal uitpluizen van een jonge monnik in de 16e eeuw, die Luther een inspirerende man vond, verliefd wordt op een rijk burgermeisje en zijn vrienden op de brandstapel terecht ziet komen. Het is een musical door en voor jongeren.

Wanneer: zaterdag 8 april om 20u

Waar: Protestantse Kerk, Steenweg op Gierle 188 in Turnhout

Prijs: 15 euro

4. Delta Crash

Wat: Delta Crash haalde de finale van de 20ste Humo's Rockrally en won de publieksprijs. De band brengt deze lente een EP uit waarmee ze een club-tour onderneemt. Exclusief voor onze regio houdt Delta Crash halt op het Barzoen-podium.

Wanneer: zaterdag 8 april om 21u

Waar: Barzoen (café in de Warandecomplex), Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: gratis

5. Karsu

Wat: Karsu, de jonge Nederlandse zangeres en songwriter met Turkse roots, begon haar muzikale carrière als klassiek pianiste. Later ontwikkelde ze een interesse in jazz, pop en Turkse muziek, en zo ontstond haar huidige sound: een geheel eigen blend van al deze stijlen. Met de voorstelling ‘Play My Strings’ neemt Karsu u mee terug naar haar begintijd.

Wanneer: zaterdag 8 april om 20.15u

Waar: schouwburg Rex, Smallestraat 2 in Mol

Prijs: 16 euro