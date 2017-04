Belgische basketballer kan vanavond tweede Europese titel winnen

“Do or die” voor Sam Van Rossom vanavond. De Belgian Lion kan met Valencia tegen Malaga in de derde en beslissende wedstrijd van de finale voor de tweede keer en de EuroCup basketbal veroveren. In 2014 was hij met zijn Spaanse club ook al aan het feest.

Als Sam Van Rossom vanavond wint, is hij bij de mannen de tweede Belg na Tomas Van Den Spiegel die twee Europese bekers in het basketbal op zijn indrukwekkend palmares heeft. Van Den Spiegel won wel tweemaal de Euroleague, zeg maar de Champions League van het basketbal. Van Rossom doet het in de EuroCup. Van de vier Europese competities de tweede meest prestigieuze.

“Ik had het stiekem verwacht dat de finale versus Malaga op een derde en beslissende wedstrijd zou uitdraaien. We hadden inderdaad dit seizoen nog niet van hen verloren. Vorige week kampten we met een buikvirus in de selectie. Onder meer ikzelf was het slachtoffer. De eerste wedstrijd wonnen we nog na intense partij, de tweede kwamen we in Malaga tekort. Gelukkig is de beslissende wedstrijd vanavond in eigen huis,” aldus Sam Van Rossom. “Met de steun van 9.000 fans moet het lukken om voor de tweede keer in vier jaar de EuroCup te veroveren. Voor de club ook superbelangrijk. De winnaar krijgt immers een ticket voor de Euroleague,” aldus nog Sam Van Rossom.

Bij Valencia is Will Thomas (ex-Luik) en bij Malaga Kyle Fogg (ex-Antwerp Giants) actief.

In België is de wedstrijd live te bekijken op Eurosport 2 en Play Sports. In het basket gekke Spanje komt de partij op nationale televisie. “Baloncesto” is na voetbal immers de tweede populairste sport in Spanje.

Naast Van Rossom zijn er met Hervelle, Tabu en Tumba momenteel vier Belgian Lions in de strafste basketbalcompetitie van Europa actief. Uitkijken of Sam Van Rossom in de EuroCup finale vanavond het Belgische basketbal nieuw Europees succes brengt?