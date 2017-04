“Slechtste buren van het land” worden psychiatrisch onderzocht

Het hof van beroep in Gent heeft nog geen eindarrest geveld in de zaak rond twee zestigers die al jarenlang hun buren in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels lastigvallen. Het hof wil het koppel eerst psychiatrisch laten onderzoeken.

De twee zestigers - broer en zus - uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels, werden al in 2003 en in 2011 veroordeeld voor het terroriseren van hun buren door lawaai te maken, voorbijgangers uit te schelden, op de muren te trommelen of glas over de tuinmuur te gooien. Ze kregen daardoor de titel “slechtste buren van het land”.

In 2016 werden ze opnieuw veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Tegen dat vonnis gingen ze in beroep. Het parket eiste een flinke verzwaring met twee jaar effectieve celstraf voor de broer en één jaar effectief voor de zus. “De tijd van clementie is voorbij. Jullie hebben al vijftien jaar zowel het gerecht als jullie buren in het gezicht gespuwd. Jullie zullen eens goed moeten nadenken en dat kan je alleen doen in de gevangenis”, zei de procureur op de zitting van 1 maart.

Het hof wil echter nog geen eindoordeel vellen. Ze willen dat de broer en zus eerst psychiatrisch worden onderzocht. De politie zal ook een nieuw buurtonderzoek uitvoeren.

De zaak wordt voortgezet op 28 juni.