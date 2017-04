Twitter is snoeihard voor nieuwe Pepsi-reclame met Kendall Jenner

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner (21) is te zien in een nieuwe reclame voor Pepsi, die dinsdag werd gelanceerd en bijna drie minuten duurt. Het resultaat? “Een grote ramp”, zo schrijft nieuwswebsite The Huffington Post. En ook via andere kanalen uit mensen van over de hele wereld hun verontwaardiging.

In het reclamefilmpje, dat de naam “Live for Now Moments Anthem” meekreeg, brengen de makers een fictieve protestmars in beeld. Die passeert langs huizen en iedereen die de menigte ziet, besluit om mee te wandelen. Op dat moment is Kendall Jenner op de hoek van de straat aan het werk - ze poseert voor de camera met een blonde pruik. Wanneer ze de mars ziet, trekt ze die af, wrijft ze haar paarse lippenstift af en wandelt ze mee. Onderweg komt ze een bak met Pepsi tegen, ze neemt er een blikje uit en geeft het aan een politieagent. Een fantastische zet, zo blijkt, want de mensenmassa applaudisseert voor ’hun heldin’. Bekijk hieronder het bewuste spotje.





Waar wringt nu het schoentje? Mensen vinden dat het merk Pepsi van maatschappelijke organisaties zoals Black Lives Matter en de Women’s March profiteert om hun drankje aan te prijzen. De slotscène, waarin Jenner een blikje overhandigt aan een politieman, zou dan weer veel gelijkenissen vertonen met de daden van Ieshia Evans, die in 2016 werd gearresteerd in Baton Rogue tijdens een Black Lives-protestmars. “Had ze toen maar een Pepsi in haar handen gehad”, schrijft modeblad Elle cynisch. Onder de tweet, lees je de reactie van de drankenproducent.

Ja joh, goed idee Pepsi. De #BlackLivesMatter movement gebruiken in je nieuwe commercial met Kylie Jenner. Holy shit pic.twitter.com/wW7PuksJr1 — Mayra Louise (@mayralouise) 5 april 2017

This Pepsi ad is so unrealistic. Those protesters would have been Dr. Pepper Sprayed. https://t.co/oNjjtm6eFu — Stephen Colbert (@StephenAtHome) 5 april 2017

The Kendall Jenner Pepsi fiasco is a perfect example of what happens when there's no black people in the room when decisions are being made. — Travon Free (@Travon) 4 april 2017

Now that Kendall Jenner and Pepsi have solved police brutality, we just need Jared Kushner and Coke to solve the Mideast peace problem. pic.twitter.com/yAGCtKO7uu — Keith Boykin (@keithboykin) 4 april 2017

BREKEND KENDALL JENNER HEEFT WERELDWIJD RACISME EN XENOFOBIE OPGELOST DOOR PEPSI TE GEVEN AAN EEN AGENT. Ware moed. We kunnen inpakken. Bye — Justine (@justinedus) 4 april 2017

"Kendall so what you're gonna do is pick up a can of pepsi and end social injustice issues" -Pepsi marketing team pic.twitter.com/btbUX7cgig — Ahmed/Rozay Top 5 (@big_business_) 4 april 2017

Het zal je maar gebeuren dat jij als donkere vrouw vecht voor je mensenrechten om het te hebben nageaapt door Kendall in een Pepsi reclame. pic.twitter.com/m0Vgvfjihh — Carmen Quint (@Carmen_Quint) 5 april 2017

That Pepsi commercial just goes to show white people will forever profit off a black persons pain & suffering, that's white privilege. — Kirk (@Kirk_McGurk) 5 april 2017

been getting followed by police for 20 minutes now. it's all good i got a pepsi on me — zach (@3xans) 5 april 2017

So you mean to tell me this whole time all we had to do was offer a cop a Pepsi and they wouldn't kill unarmed Blacks during routine stops? pic.twitter.com/pvqNEpLTz6 — NANA JIBRIL ?????‍?? (@girlswithtoys) 5 april 2017

"Kendall please! Give him a Pepsi!" pic.twitter.com/pO1PTYkCHW — Clay Jensen (@antonioscastles) 5 april 2017



Ondanks het feit dat de spot fel wordt bekritiseerd, gelooft het merk in de kracht ervan. “Dit is een wereldwijde reclame die aantoont dat mensen die een verschillend levenspad bewandelen, op een harmonische manier kunnen samenkomen. We denken dat we hiermee een belangrijke boodschap overbrengen”, klonk het dinsdag in een statement.