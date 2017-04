Massa wacht Tom Boonen op voor laatste koers in België: “Dit is leuk en ongezien”

Het is een bijzondere dag voor Tom Boonen: vandaag start hij voor het laatst in een koers op Belgische bodem. In zijn woonplaats Mol nog wel, waar de Scheldeprijs speciaal voor de gelegenheid start. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een massa mensen Boonen opwachtte toen die voor de koers aankwam. Let u trouwens ook op de naam van de winkel op de achtergrond. “Dit is ongezien, ik denk dat niemand zo’n afscheid ooit heeft gekregen”, reageerde Boonen opgetogen.

“Dit is leuk”, was Boonen duidelijk opgetogen. “Dit is ongezien, ik denk dat niemand zo’n afscheid ooit heeft gekregen. Dit is uniek, een onwaarschijnlijke ervaring. Mijn opa geeft het startschot, dat is mijn grootste fan. Dat hij het startschot mag geven, is heel speciaal... Ik wil iedereen alvast bedanken, voor alle steun in die carrière. Nu nog een koersje en dan zondag knallen. En dan moet iedereen maar komen naar “Tom says thanks”.”

Ook Lore en tweeling present

Ook Lore en de tweeling kwamen Tom Boonen een bezoekje brengen. Ze mochten uitzonderlijk voor de start ook even op de ploegbus.