Spectaculaire achtervolging eindigt op Antwerpse ring: bestuurder klemgereden

De politie heeft dinsdag kort voor middernacht de achtervolging ingezet in de Osylei in Mortsel. Op de Antwerpse ring kon de vluchtende bestuurder klemgereden worden. Hij probeerde meermaals in te rijden op de politiewagens.

De politie wilde in de Osylei een auto controleren. Die vluchtte weg en reed met hoge snelheid door de wijk rond de luchthaven van Deurne. Met verschillende politiewagens in zijn zog zette de bestuurder koers naar de Antwerpse ring. Hij probeerde weg te vluchten in de richting van Gent.

“Ter hoogte van de afrit naar de A12 hebben onze ploegen hem kunnen klemrijden”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er raakte niemand gewond en er was evenmin materiële schade.”

De vluchtende bestuurder probeerde wel meermaals in te rijden op politiewagens. De eigenaar van de auto is gekend bij de politiediensten, het is nog niet duidelijk of hij ook de vluchtende bestuurder van gisterenavond was.