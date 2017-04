Niel - Suzanne De Leeuw, een van de trouwe leden van Open Vld, diende haar ontslag in als OCMW-raadslid. Ze verhuist naar Hemiksem.

Suzanne De Leeuw fungeerde in de vorige bestuursperiode als gemeenteraadslid van Open Vld. In de huidige legislatuur stapte ze over naar het OCMW. Ze is vooral sociaal ingesteld en het OCMW lag haar beter.

Ze wordt opgevolgd door Frank Collier. Op de eerstvolgende samenkomst van het OCMW, op woensdag 12 april, legt Frank Collier de eed af.