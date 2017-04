Mechelen scoort als derde beste fietsstad: "We willen de beste worden"

Mechelen - Mechelen komt als de derde best stad qua fietsvriendelijkheid uit een onderzoek van Test-Aankoop. Om nog beter te doen, plant de Dijlestad een reeks investeringen.

Het consumentenmagazine Test-Aankoop komt tot dat resultaat na een bevraging van 4500 inwoners van twaalf Belgische steden eind vorig jaar. Algemene tendens: de fietsvriendelijkheid in onze steden is geen hoogvlieger. 57% op 100 scoort Mechelen in het consumentenmagazine als het aankomt op fietsvriendelijkheid. Precies evenveel als Gent, alleen Brugge en Hasselt doen met 63% beter.

“Meer en meer Mechelaars zien in de fiets een goed alternatief om zich te verplaatsen. Dat is in het centrum ook goed te zien aan het aantal fietsers. Met telpunten willen wij dat gaan meten. Die zijn geïnstalleerd, maar nog niet in werking”, reageert schepen Marina De Bie (Groen).

Nog meer fietsstraten

Toch is dat voor de schepen nog niet voldoende. “Het is onze ambitie om de beste fietsstad van Vlaanderen te worden”, zegt ze. Na de invoering van twee fietsstraten in de binnenstad komen er mogelijk nog drie bij: de Adegem-, de Sint-Katelijne- en de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “Op belangrijke fietsroutes gaan we de kruispunten met straten veiliger maken. Een voorbeeld is de Vrouwvlietvallei waar we de oversteek aan onder andere de Grote Nieuwedijkstraat en de Liersesteenweg veiliger gaan maken”, legt De Bie uit.

Mechelen heeft een studiebureau aangesteld om uit te klaren hoe het fietspaden zo goed mogelijk met elkaar kan verbinden. “En in woonwijken gaan we experimenteren met gemeenschappelijke fietsenstallingen in buurtparkjes”, klinkt het.