Verdwijnpaal moet blijven werken

Herentals - Het stadsbestuur van Herentals wil de verdwijnpalen op de Grote Markt operationeel houden. “Voor als we ze eens een keertje nodig hebben”, zegt burgemeester Jan Bertels (sp.a).

Dik twee weken geleden reed een automobilist een van de besturingszuilen aan de verdwijnpalen aan diggelen. Aan de situatie ter plaatse is sindsdien niets gewijzigd. Rond de vernielde zuil zijn hekken geplaatst. “Van de aanrijding werd een pv opgemaakt en we hebben een offerte gevraagd om de besturingspaal te laten herstellen”, vertelt Bertels.

Het stadsbestuur van Herentals heeft de intentie de besturing van de paal te laten herstellen en de kosten te verhalen. “Of we die besturing met zenders laten gebeuren of gewoon manueel, wordt verder onderzocht. Omdat we de palen bij de organisatie van evenementen mogelijk nog een keer kunnen gebruiken, houden we het systeem in stand.”

De verdwijnpalen zorgden tussen 2006 en 2010 voor een knip op de Grote Markt. De tegenstanders dwongen een volksbevraging af en een meerderheid van de Herentalsenaren koos voor doorgaand verkeer op de Grote Markt. Sindsdien zitten de palen in de grond, maar echt begraven zijn ze nog steeds niet.