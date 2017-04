Nieuwe fietsbrug IJzerlaan opent donderdagnamiddag

Merksem / Antwerpen 2060 - De fietsbrug aan de IJzerlaan opent morgen. Om 14u wordt de nieuwe brug met een officiële plechtigheid geopend. De eerste 500 gebruikers krijgen een cadeautje.

In november vorig jaar werd de oude IJzerlaanbrug definitief afgesloten voor alle verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. In tussentijd werd er gewerkt aan een nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal, vlak naast de oude. Donderdag om 14u wordt de nieuwe brug officieel geopend. Om de ingebruikname te vieren krijgen de eerste 500 gebruikers een cadeautje.

Fietsostrades

De brug vormt een belangrijke schakel op de grote fietsroutes van en naar de stad. Zo maakt ze de verbinding tussen het district Merksem en de Damwijk en sluit ze aan de stadskant aan op de fietspaden van de IJzerlaan en de Slachthuislaan. Aan de overzijde, in Merksem, gaat de fietsbrug via een tijdelijke aanloophelling over in de oude Bredabaan.

Ook voor de fietsostrades F14 vanuit Essen en F15 naar Turnhout vormt deze nieuwe brug een belangrijke schakel. De F14 wordt nu doorgetrokken langs de wijk Luchtbal tot aan het Albertkanaal. Via een aaneenschakeling van fietsvoorzieningen kan dan worden doorgefietst naar de Gemeentestraat. De F15 wordt op haar beurt doorgetrokken van de fietsbrug tot aan de Vosseschijnstraat.

De oude IJzerlaanbrug wordt in het weekend van 1 mei definitief afgebroken. Vanop het water zullen kranen de brug stuk voor stuk afbreken. Voor wie hierin geïnteresseerd is, wordt een uitkijkpunt geïnstalleerd.