Twee botsingen in drie uur op Schelde

In amper drie uur tijd hebben zich dinsdag op de Schelde twee scheepsbotsingen voorgedaan. Gewonden vielen er daarbij niet, maar de schade wordt een harde dobber voor de verzekeringen.

Om 11.25u liep er een eerste alarm binnen. Voor de rede van Vlissingen had de kleine Deense inkomende kustvaarder Dan Fighter de veel grotere, vertrekkende Maersk Genoa bakboord achteraan (linksachter) geramd. De Dan Fighter, een 29 jaar oud schip van slechts 64 meter lengte en met een diepgang van amper 3,1 meter, sneed achteraan boven de waterlijn de scheepswand van de 337 meter lange en 12 meter diep liggende Maersk als een blikopener een eindje open. De Deen liep vrijwel geen schade op, maar moest een hele tijd vlak bij de Hoge Platen voor anker gaan, alvorens naar Antwerpen door te varen.

Het gecharterde nieuwe Maersk-containerschip, dat van Antwerpen naar Bremerhaven op weg was, lag gisteravond nog steeds met averij voor Breskens. Het schip moest zowel door de autoriteiten als door de verzekeringen van de eigenaars onderzocht worden. Al die tijd lag de Antwerpse sleper Union 5 stand-by.

Vermoed wordt dat de kleine Deen te dicht de Maersk Genoa passeerde en aangezogen werd.

Geplet

Even later, om 14.20u, volgde een nieuw alarm. In de toegangsgeul naar de Zandvlietsluis bleek de inkomende, zonder slepers varende BBC Sapphire bij het invaren van de sluis de afgemeerde sleepboot Lieven Gevaert met zijn voorsteven aangevaren te hebben en simpelweg ‘geplet’ te hebben tussen het schip en de wal. De bemanning was op dat ogenblik aan boord, maar bleef ongedeerd. In de eerste berichten heette het dat de 22 jaar oude Lieven Gevaert “naar verluidt zwaar beschadigd werd”.

Bij URS – nu Kotug Smit Towage in Rotterdam – werd onderstreept dat de Lieven Gevaert “op de toegewezen plaats lag afgemeerd”. Volgens havenkringen is de schade zo groot dat de sleepboot wellicht wegens reparaties een tijdlang buiten gebruik zal zijn. “Aan de buitenkant is niet veel te zien”, aldus een getuige. “Onder de waterlijn is de romp aan stuurboord echter ingedeukt en zijn de machines verschoven. Het schip moet vrijwel zeker in droogdok.”