“Vrijpartij op ‘Temptation Island’ eindigde in het ziekenhuis”

We zijn met zijn allen wellicht naar het wildste seizoen van Temptation Island tot nog toe aan het kijken, maar achter de schermen gebeurt nog meer dan we op tv te zien krijgen. Zo blijkt de vrijpartij tussen Rosanna en ‘King Kong’ Alex in het ziekenhuis te zijn geëindigd. Dat schrijft TV Familie woensdag.

Er wordt véél overspel gepleegd op Temptation Island dit jaar. Bij sommigen is dat een verrassing, bij anderen zag je het dan weer vanaf de eerste aflevering aankomen. In dat laatste categorie mag je Rosanna stoppen. De vriendin van spierbundel Niels viel bijna meteen voor de charmes van Alex. Ook een beer van een mens. Van de mannen kreeg hij al snel de bijnaam King Kong.

Nu blijkt die bijnaam niet alleen geschikt te zijn door de omvang van zijn imposante lichaam. Want tijdens de wilde nacht die hij had met Rosanna, liep er één en ander verkeerd. Naar verluidt moest de opnameploeg onverwacht ingrijpen en de Nederlandse schone naar het ziekenhuis brengen.

“Veel pijn”

“Ze had naar het schijnt enorm veel pijn”, zegt verleidster Saartje in TV Familie. “Volgens wat ik hoorde, bloedde ze hevig en kon ze de dag erna met moeite stappen. Ze heeft me trouwens zelf gezegd dat het er wel ruig aan toe was gegaan, dus daar kan je je iets bij voorstellen. Ocharme dat meisje.”

Een bron verbonden aan het programma noemt de situatie vooral enorm gênant. “Alex blijkt dus echt wel meer dan rijkelijk bedeeld te zijn in de lagere regionen. En ja, als er dan drank aan te pas komt en de hartstocht neemt de overhand, dan kan je een vrouw pijn doen. En dat is dus gebeurd. Rosanna was er behoorlijk erg aan toe. Ja, ze heeft afgezien.”

“Klopt niet”

Aan onze redactie kan zender Vijf de geruchten niet bevestigen. “De roddel doet al een tijdje de ronde, maar klopt niet volgens de productie van het programma”, zegt woordvoerster Barbara Salomon. “Verder reageren we niet op geruchten over Temptation island’.”

Oorlogje

Of het nu klopt of niet, goed gaat het alleszins niet tussen de twee tortelduifjes. Zo voerden ze vorige week nog een verbaal oorlogje op sociale media.