VIDEO. Wie zit er “toevallig” achter ‘Temptation’ Ken in het publiek bij ‘Bart & Gasten’? Lize!

Verleiders Ken en Manouh (voor wie haar nog steeds aan het zoeken was, daar is ze dus) waren dinsdagavond te gast bij Bart Peeters in 'Bart & Gasten' op één. Attente kijkers merkten de opvallende gast in het publiek vlak achter Ken onmiddellijk op. Want was dat niet...? Jawel, Lize!

Ken en Manouh kwamen uitleggen wat de taak van een verleider precies inhoudt in het VIJF-programma ‘Temptation Island’. Presentator Bart Peeters is een leek, zijn dochter Winnie kent er alles van en staat hem bij. Er wordt heen en weer gesproken over de 'ultieme relatietest', maar de attente kijker merkt onmiddellijk de opvallende gast op die vlak achter Ken in het publiek zit. Lize! “Toevallig,” zo klinkt het.

Ken Lize zijn nu echt 100% samen denk ik #temptationisland #bartengasten pic.twitter.com/0qXiGHNwXe — Thomas Stynen (@Thomastynen) 4 april 2017