Brandweer moet met man en macht woning beschermen tegen opflakkerend vuur

Schilde - Een autobrand aan de Oude Baan in Schilde bezorgde de brandweer dinsdagavond heel wat werk. Met man en macht moest de woning worden nat gehouden om te vermijden dat een autobrand zou overslaan naar de woning. Alles liep goed af, de auto is wel verloren gegaan in de vlammen.

Het is onduidelijk hoe de auto in brand is gevlogen. Die stond op de oprit van een woning aan de Oude Baan. Eerst ging de brandweer met de waterspuit op de gevel af om te zorgen dat het huis niet mee in vlammen zou opgaan. De auto werd met schuim geblust, maar was niet meer te redden.