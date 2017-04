Muizen biedt weer service dicht bij de deur, “net zoals vroeger”

De eerste bezoeker van het dorpshuis in Muizen, Harry Storms, werd na zijn afspraak in de bloemetjes gezet. Foto: Gil Plaquet

Mechelen - de vernieuwde dienstverlening van het Huis van de Mechelaar in het dorpshuis van Muizen is begonnen. Walem en Leest volgen eerstdaags. “We zijn zeer tevreden”, zegt eerste klant Harry Storms. Ook de bestelservice van de bib wordt in de dorpshuizen opgestart.

Wie in de deelgemeentes van Mechelen woont en een nieuwe identiteitskaart, een kids-ID, rijbewijs, enzovoort moet hebben, kan vanaf nu in de dorpshuizen van Muizen, Walem en Leest terecht. Inwoners van Hombeek, Walem, Leest, Heffen, Muizen en Battel kunnen voortaan ook online boeken, cd’s en dvd’s bestellen en deze gratis in hun dorpshuis laten leveren.

Spelletjesavond

“Dat de bib-afhaalservices en de boekenruilen worden gerund door vrijwilligers komt de betrokkenheid van de inwoners alleen maar ten goede en verhoogt de sociale cohesie in de dorpen”, zegt schepen van Wijk- en Dorpszaken, Katleen Den Roover (N-VA). “Geïnteresseerde vrijwilligers mogen zich nog altijd melden. We willen van de dorpshuizen een ontmoetingslocatie voor de bewoners maken met multifunctionele ruimtes, bijvoorbeeld voor een feestje, cursussen, een spelletjes- of kaartavond of gewoon een toffe babbel.”

Het in orde brengen van administratieve zaken in de dorpshuizen kan vanaf nu enkel op afspraak. Zowel in Muizen als in Walem worden de afspraken voor de burgers telkens om de twee weken vastgelegd.

De bewoners van Muizen reageerden gisteren zeer enthousiast. Eerste klant, Harry Storms (62) kwam naar het dorpshuis voor een nieuwe rijbewijs. “Prima service hier”, zegt Harry. “Het is opnieuw zoals het hier vroeger in het oude gemeentehuis van Muizen was. Hier heb ik op tien minuten een nieuwe rijbewijs, in Mechelen kost mij dat meer dan een uur.”