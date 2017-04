Barbier Den Dries opent tweede zaak

Ranst / Deurne - Ranstenaar Dries De Ceulaerde opende zeven jaar geleden in hartje Ranst Barbier Den Dries. De jonge kapper verhuisde onlangs naar Deurne. “Het ideale moment om er te starten met een tweede zaak”, vindt de 29-jarige ondernemer.

“Het plan was om in hartje Antwerpen te starten met een tweede zaak”, bekent Dries. “Maar omdat de prijzen daar de pan uit rijzen, moesten we noodgedwongen op zoek naar een pand in de stadsrand.” Het oog van de jonge ondernemer viel op een woning aan de Herentalsebaan 432 in Deurne. “Het huis was sinds 1928 eigendom van dezelfde familie. Die mensen vonden het fantastisch dat een jong koppel er met een barbiershop wilde starten.”

De opening van de tweede zaak is gepland voor eind juni. Dries verzekert ons dat de shop in Ranst blijft bestaan. “Ik zal in Ranst iedere vrijdag op afspraak aanwezig zijn. De andere dagen hanteert mijn kompaan Andreas ‘Dries’ Figorilli hier kwast, schaar en scheermes.”

Dries was zeven jaar geleden een van de pioniers in het wereldje van de barbiers. De jonge kapper wil ook enkele activiteiten organiseren in zijn zaak in Deurne. “Kleine concerten, try-outs van stand-up comedians, bierproeverijen... alles is mogelijk.”

Of hij ook droomt van nog meer eigen barbierzaken in de regio? “Misschien komt er ooit nog een derde Barbier Den Dries, maar het is niet de bedoeling een keten van barbiershops te maken.”

info:www.barbierdendries.be