Oplichter De Lage Drempel doorverwezen naar rechtbank

Mechelen - Luc D.C. (62), de man die ervan verdacht wordt de Mechelse armoedevereniging De Lage Drempel te hebben opgelicht, is door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De zaak deed de voorbije maanden heel wat stof opwaaien. Luc D.C. was penningmeester van De Lage Drempel en slaagde erin om vanuit zijn functie ettelijke tienduizenden euro’s in eigen zak te steken. Om hoeveel geld het precies ging is nog niet duidelijk, maar vast staat dat de man jarenlang geld heeft gestolen. Mogelijk gaat het zelfs om een bedrag dat tussen de 80.000 en 100.000 euro ligt.

Nadat het bedrog aan het licht kwam, verdween Luc D.C. met de noorderzon. Hij hield zich enkele dagen op in Frankrijk, maar besliste om toch terug te keren naar ons land en zich aan te geven bij de politie.

Sindsdien zit D.C. in de cel. Omdat het onderzoek helemaal is afgerond, besliste de raadkamer dinsdag om de man onder de banden door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. “Dat wil zeggen dat hij aangehouden blijft en als een aangehouden persoon zijn proces zal kunnen bijwonen”, zegt D.C.’s advocaat Frank Coel. Details over het onderzoek wil de raadsman niet kwijt.

Wanneer de zaak voor de correctionele rechtbank zal komen is nog niet duidelijk, maar wellicht is dat al over enkele weken.