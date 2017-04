“Antwerpen is de startplaats van de Ronde en tegelijk een zwakke fietsstad”

Na de succesvolle start van de Ronde van Vlaanderen is de euforie in Antwerpen groot: 70.000 toeschouwers. Hoe gaan we dat de komende jaren nog verbeteren? En hoe moeten we dat dan beheersen? Die vragen houden het stadsbestuur nu al bezig. Antwerpen is door de Ronde van Vlaanderen een fietsstad geworden. Maar kan het die reputatie ook waarmaken?

Antwerpen mag dan wel de nieuwe startplaats van de grootste wielerklassieker zijn, intussen wordt het door Test-Aankoop gekapitteld als een zwakke fietsstad. Uit een onderzoek onder ruim vierduizend fietsers blijkt dat Antwerpen zwak scoort, een stuk zwakker bijvoorbeeld dan Mechelen. Ook Brugge en Hasselt doen het veel beter. In Antwerpen en Gent moet je als fietser bijvoorbeeld rekening houden met een vrij grote kans dat je fiets wordt gestolen.

De vergelijking van Test-Aankoop kijkt ook naar andere belangrijke punten zoals verkeersdrukte en luchtvervuiling. Uit al die vergelijkingen blijkt dat Antwerpen het weliswaar beter doet dan Brussel, maar daarmee is het goede nieuws dan ook wel verteld. Steden als Brugge, Hasselt, Mechelen, Gent en Leuven halen opnieuw hogere scores.

De uitdaging in Antwerpen, als grotere stad, is moeilijker. Maar de vergelijking met de andere Vlaamse steden maakt toch duidelijk dat er nog een heel stuk weg moet worden afgelegd. Al is Antwerpen wel op weg. In de binnenstad wordt de zone 30 uitgerold, zonder dat daarvoor een radicaal plan wordt uitgevouwd zoals in Gent. Het Antwerpse stadsbestuur wil liever de automobilist nog even blijven koesteren. Voorlopig blijkt dat evenwicht vrij goed te werken. De auto houdt zijn plaats in de stad, maar ondertussen probeert het stadsbestuur via allerlei maatregelen te streven naar een andere modus, waarin het autoverkeer steeds meer plaats ruimt voor andere vervoersmiddelen.

Is Antwerpen goed bezig? Het kan beter, zoals blijkt uit de vergelijking van Test-Aankoop. Toch is bijvoorbeeld de vooruitgang van de fietsinfrastructuur beter dan die in Gent. Als we nog verder vooruit willen kijken, dan moeten we onze blik richten op het buitenland. Kopenhagen bijvoorbeeld, waar fietsers optimaal worden verwend op het vlak van fietspaden en -verbindingen.

Antwerpen heeft nog heel veel werk voordat de stad zichzelf kan promoveren in de liga van steden zoals Kopenhagen. Maar de basis is gelegd. De introductie van de stadsfietsen heeft geleid tot een tevredenheidsscore van 73 op 100. Dat is een prima score. Het wachten is nu op een nieuwe revolutionaire sprong.