Mol / Ravels - Om het aantal everzwijnen in de Kempense bossen in te dijken, is vorig jaar een Leaderproject gestart. Voor de jagers is extra materiaal aangekocht om drukjachten te doen.

Hoeveel everzwijnen er vandaag rondlopen in de Kempen, is moeilijk te bepalen. Er zijn alleen cijfers over het aantal gedode dieren. “In bossen van Mol-Postel telden we vorig jaar een 160-tal overleden ...