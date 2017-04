Palmenmarkt in Geel popelt om los te barsten

Voor de Gelenaars is het nog twee nachten slapen tot de start van Palmenmarkt. Foto: Hans Otten

Geel - Met de intrede van de foorwagens is dinsdag het officieuze startschot gegeven voor de jaarlijkse Palmenmarkt in Geel. Het kermisgeweld barst vrijdag pas echt los.

Zodra de marktkramers van de dinsdagse weekmarkt het centrum hadden verlaten en sleepdiensten achtergebleven voertuigen hadden getakeld, reden de tientallen foorwagens de pleinen in hartje Geel op. Het begin van een eindeloos gemanoeuvreer van trekkers en opleggers tot op de millimeter, waarbij kermisreizigers geregeld het meetlint bovenhaalden om de toegewezen ruimte aan een kritisch oordeel te onderwerpen.

“We tellen dit jaar zowat 135 attracties”, zegt de stedelijke marktmeester met het opstellingsplan in de hand. “Daar zijn drie opvallende nieuwe toestellen bij. De Beach Slide is een enorme glijbaan, de Jumper en de Move-It zijn spectaculaire molens. Daarnaast hebben we op Palmenmarkt de bekende attracties zoals de ­Polyp en Popcorn.”

Gratis parkeren

De enorme kermis opent vrijdag 7 april om 18u spreekwoordelijk de deuren, nadat de kinderen vanaf 17u met speciale animatie op speelplein Waaiburg voldoende zijn opgewarmd. Ze krijgen er een verrassing van de schattige Suikerfientjes en mogen na de openingsspeech onder begeleiding van de Bellemannen de attracties verkennen.

Andere data om te onthouden: de traditionele jaarmarkt staat zaterdag 8 april van 8u tot 13u opgesteld in de Kollegestraat en Diestseweg, en op de afsluitende dinsdag 11 april bieden de foorkramers kortingen op de normale toegangsprijs aan. Belangrijk voor de ouders is dat ze de vijf dagen van Palmenmarkt gratis bovengronds mogen parkeren in het centrum. De stedelijke diensten krijgen maandag 10 april ook een dagje vrij om van de kermisactiviteiten te genieten. Het stadhuis en sociaal huis zijn dan gesloten.