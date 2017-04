‘Thuis’-acteur regisseert stuk zonder podium met publiek als decor

Westerlo - Thuis-acteur Wim Van de Velde regisseert het stuk Sexy Gerechtje van Het Klein Theater in Westerlo. Deze nieuwe naam in de theaterwereld stapt af van het alledaags toneel en speelt zonder podium.

Het Kleine Theater is een jonge theatergroep uit Westerlo. De leden ervan hebben hun sporen verdiend in diverse toneelverenigingen. Ze stappen af van het alledaags toneel, maar willen wel volwaardig theater brengen met zang en dans.

“Wij brengen kleinschalig theater en laten per voorstelling slechts 80 mensen toe in de zaal”, vertellen Sigrid ­Isenborgs, Carine Van Dyck en Helen Geens. “Wij spelen deze voorstelling zonder podium en tussen het publiek. De mensen zitten aan gezellige ronde tafeltjes en maken bij wijze van spreken deel uit van het decor. Het is onze bedoeling om in de toekomst meer van zulke dingen te brengen. Wij willen ­theater brengen met een hoge amusementswaarde, waar de mensen met een voldaan gevoel naar huis gaan.”

Voor hun eerste productie pakt de theatergroep uit met een bekende naam als regisseur. De meiden wisten Wim Van de Velde, bekend als Ruben uit Thuis, te strikken. “Het is ontzettend leuk om iets kleinschalig te brengen”, vertelt de regisseur.

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats op 7, 8, 14, 16, 21 en 22 april, telkens om 20u, in zaal het Debuut, Boskant 2 in Westerlo. De laatste voorstelling op zaterdag 22 april wordt afgesloten met een afterparty. Tickets via 0478-44.01.93 ofwww.hetkleintheater.be