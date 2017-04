HNGRY sluit fysieke winkel

Antwerpen - Gerechtenwinkel HNGRY sluit zijn fysieke winkel aan de Kleine Markt en kiest resoluut voor thuislevering. Wie voor 18u een kookpakket bestelt, krijgt dat nog dezelfde dag thuis geleverd.

HNGRY, een hippe gerechtenwinkel aan de Kleine Markt, was drie jaar geleden een van de eerste zaken die kookpakketten aanbood in Antwerpen. “Van bij onze opening hielden we al voor ogen dat de markt snel evolueert en dat het toekomstmodel bij thuislevering ligt”, zegt zaakvoerder Thierry Peeters. “Nu we de nodige naambekendheid hebben verworven, sluiten we half mei de deuren van onze fysieke winkel en gaan we volop voor een flexibele leveringsdienst. De markt van kookpakketten verandert snel en daar willen we op een gepaste manier op inspelen.”

Voor 18u

HNGRY bood tot nu pakketten aan zonder abonnement. Sinds vorige week gaan de zaakvoerders nog een stap verder in hun flexibiliteit. “Wie voor 18 uur bestelt, krijgt zijn pakket nog dezelfde dag thuis geleverd, zegt Peeters. “Een unieke service in België, en bij mijn weten zelfs een Europese primeur.”

In plaats van een pizza of een andere maaltijd aan huis, kunt u dus voortaan ook voor een gezond kookpakket gaan. “Een groot verschil met andere kookpakketten, die je vaak drie à vier dagen op voorhand moet bestellen”, zegt Peeters. “Hiermee plaatsen we ons op vlak van flexibiliteit bijna op dezelfde lijn als Deliveroo of een pizzakoerier.”

HNGRY plant dagelijks drie leverrondes in de postcodes 2000 en 2018, binnenkort komen daar ook 2060 en 2600 (Berchem) bij. “We zullen elke dag een brede waaier aan gerechten aanbieden”, zegt Peeters. “Bovendien kunnen onze klanten kiezen door welke leverronde ze bediend willen worden (voor 16, 18 of 20u, red.). Op die manier hoeven ze geen hele middag of avond thuis of op kantoor te blijven.”

Fiets

HNGRY kiest er bewust voor om alle pakketten met de fiets te leveren. “Niet alleen vanuit ecologische overwegingen, maar ook omdat het verkeer op die manier geen enkele impact op ons heeft.”

Op termijn wil Peeters zijn leveringsdienst uitbreiden naar andere steden. “We beseffen wel goed dat een systeem als het onze enkel werkt in grote steden met veel inwoners, zoals Gent, Leuven of Brussel.”