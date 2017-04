‘VRT-koppel’ begint eigen bedrijf op Eilandje (en zoekt personeel)

Antwerpen - Allebei waren ze een tijd geleden baas bij de openbare omroep. Maar nu starten Bettina Geysen en Aimé Van Hecke youEngine, hun eigen bedrijf op het Eilandje. En ze zijn nog op zoek naar goed personeel.

youEngine zou de zoveelste starter op het Eilandje zijn, ware het niet dat dit bedrijf wordt geleid door twee bekende gezichten. CEO Bettina Geysen (47) was ooit een schermgezicht bij de openbare omroep en werd daarna directrice van Eén. De tweede partner in youEngine is Aimé Van Hecke, die in 2010 huwde met Bettina Geysen. Van Hecke (57) was van 2003 tot 2006 de grote baas van de openbare omroep. Daarna werkte hij tot 2013 als CEO van de tijdschriftenuitgeverij Sanoma.

Jonge wolven

En nu gaat het koppel dus opereren in de schaduw van het MAS. “Met de ervaring van Bettina en Aimé hebben we een behoorlijk uniek pakket in de aanbieding”, zegt Ben Geysen, broer van. ”Daarnaast zijn we nog op zoek naar jonge wolven die gespecialiseerd zijn in digitale communicatie. We zoeken bijvoorbeeld nog digital editors en marketeers.”

“De oprichting van ons bedrijf leidt tot een nieuwe dynamiek”, zegt Geysen. “De economie trekt aan. Daardoor krijgen we veel vragen van potentiële nieuwe klanten. En dus zoeken we geschikt personeel, dat we bij voorkeur in en rond Antwerpen rekruteren.”