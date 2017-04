Hoe komt auto die is gebruikt bij dubbele moord in Nederland, plots in Antwerpen?

Een auto die gebruikt werd bij een dubbele moord in het Nederlandse Arnhem zou in Antwerpen teruggevonden zijn. Wat de wagen hier doet, is nog een raadsel.

De moord in Arnhem veroorzaakte een schokgolf door de Nederlandse provincie Gelderland. In het voormalige hotel Rembrandt werden donderdag 23 maart de lichamen van de 71-jarige eigenaar Bennie Peters en een 73-jarige dakloze vrouw aangetroffen. Een verdachte meldde zich een dag later zelf bij de politie. Het gaat om de 47-jarige René d.L.. Die had enkele dagen eerder een bestelwagen van zijn werkgever gestolen in Almere. Daarmee was hij naar Arnhem gereden, naar het bewuste hotel.

Het voertuig werd nu in Antwerpen teruggevonden, dat melden Nederlandse media. Hoe het voertuig in Antwerpen terecht is gekomen, is voorlopig nog een raadsel. Vluchtte de verdachte na de moord eerst naar onze stad en reisde hij dan met het openbaar vervoer terug? Of ging iemand anders aan de haal met de bestelwagen nadat René d.L. die ergens in Arnhem had achtergelaten?

Er wacht de onderzoekers trouwens nog een heleboel pertinente vragen in het onderzoek naar de dubbele moord. Zo blijkt dat verdachte René d.L. een TBS’er is, de Nederlandse variant van een geïnterneerde, die wel vrijwilligerswerk mocht doen.