KdG-studenten winnen Franse pocketbike-race

Antwerpen - De Karel de Grote Hogeschool heeft een goede beurt gemaakt op een pocketbike-race in Frankrijk. De KdG-studenten legden er beslag op de eerste twee plaatsen.

Het gaat om studenten Autotechnologie van de KdG. Zij namen deel aan de Pocketbike Ecochallenge in het Franse Le Creusot, als enige niet-Franse studenten naast een 15-tal teams van verschillende Franse hogescholen. Ze bekampten elkaar in verschillende proeven met zelfgebouwde of aangepaste pocketbikes. De deelnemers raceten niet alleen tegen elkaar, maar voerden ook een acceleratietest en een behendigheidsproef uit met hun minimotor.

Bandenkeuze

“Vroeger nam de hogeschool vaker deel aan deze wedstrijd, maar sinds 2013 werden geen teams meer afgevaardigd”, zegt teamcaptain en derdejaarsstudent Autotechnologie Nick Penne (21). “Om deel te nemen, moesten we de vroegere motoren, die vier jaar hadden stilgestaan, volledig reviseren, afstellen en bestickeren in de nieuwe huisstijl van KdG. Het was een hele klus om ze weer competitief te maken, maar we zijn daar wonderwel in geslaagd.”

De technische betrouwbaarheid van de KdG-moto’s en een juiste bandenkeuze maakten uiteindelijk het verschil. “Tijdens de raceproef finishten onze teams eerste en vierde in de finalerace. Eén team was aanvankelijk sneller, maar toen het begon te regenen, schoven zij met hun gladde banden onderuit en konden wij hen makkelijk voorbij.”

Zo traag mogelijk

Tijdens de behendigheidsproef legden de KdG-teams beslag op de tweede en derde plaats. Die test moest zo traag mogelijk worden afgelegd, maar de uiteindelijke winnaar viel enkele malen stil. “Vandaar dat we ons als de rechtmatige winnaars van die proef beschouwen”, zegt Penne.

“Ook op de laatste proef, een acceleratietest over 25 meter, scoorden onze twee teams bij de beteren. Goed voor een eerste en een tweede plaats in het totaalklassement.”