Berlaar - Overnachten in een artistieke omgeving. Dat kan voortaan bij Bed and Breakfast Het Museum in de Brandestraat 15a in Berlaar, op enkele tientallen meters van de grens met Koningshooikt.

“Je slaapt in onze B&B letterlijk tussen Rik Wauters en Léon Spilliaert”, zeggen uitbaters Koen Nelissen en Marleen Palmaerts. Dat hoeft niet te verbazen, want Koen Nelissen is een verwoed kunstliefhebber ...