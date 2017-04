Crowdfundingactie voor dino van Museum voor Natuurwetenschappen groot succes

Brussel - De crowdfundingactie die het Museum voor Natuurwetenschappen had opgezet voor plateosaurus “Ben”, is een groot succes. Een luttele twee weken nadat de actie gelanceerd werd, hebben iets meer dan 400 schenkers ervoor gezorgd dat het doel, 25.000 euro, al bereikt en zelfs overschreden werd. De teller staat volgens het Museum al op 104 procent en de actie gaat nog door. “Vanaf vandaag gaat het extra ingezamelde geld naar de productie van een making-of van het project, naar andere restauratiewerken in de collectie en naar het onderhoud van de dinogalerij”, klinkt het.

“Ben” is een bijna complete plateosaurus van bijna 5 meter lang uit een groeve bij de Zwitserse stad Frick. Ben kwam in het Brusselse museum aan in mei 2016 en sindsdien zijn medewerkers van het dino-museum met engelengeduld de 200 botjes van deze dinosaurus aan het uitboren en in elkaar aan het puzzelen. Het skelet zou tegen december 2017 klaar zijn voor de Dinogalerij van het museum, die dan tien jaar heropening viert. Ben zal er zonder glazen vitrine tentoongesteld worden, wat uitzonderlijk is voor een origineel fossiel. Om de tentoonstelling te bekostigen, was het Museum via het Brusselse platform www.growfunding.be op zoek naar 25.000 euro.

Die som is intussen bereikt, dankzij iets meer dan 400 schenkers die Ben in december zullen kunnen verwelkomen. Als dank zal ook hun naam gepubliceerd worden naast het skelet van Ben in de Galerij van de Dinosauriërs.

Op 21 april vindt ook nog de PlateoNIGHT plaats, een avondevenement om geld in te zamelen voor Ben, waarop onder meer het artistiek stadscollectief Propaganza, Qotob Trio, BJ Scott en Axel Hirsoux zullen optreden.

