Op 11 april opnieuw gesprekken over hereniging Cyprus

Grieks- en Turks-Cypriotische leiders zijn het eens geraakt om de onderhandelingen over de hereniging van Cyprus op 11 april te hervatten. Dat meldt de VN dinsdag. Die gesprekken lagen zeven weken stil. De aankondiging komt er nadat de Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci in Brussel de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres ontmoette, en nadat Akinci zondag zijn Grieks-Cypriotische collega Nicos Anastasiades zag.

Sinds mei 2015 al zijn Anastasiades en Akinci betrokken in traaglopende onderhandelingen, die niettemin beschouwd worden als een echte hoop voor de hereniging van het al meer dan 40 jaar in twee verdeelde Cyprus.

Zondag klonk het, nadat ze elkaar enkele uren tijdens een diner gezien hadden, dat “extra werk” nodig zou zijn vooraleer de gesprekken kunnen worden hervat.

De laatste onderhandelingsronde stopte midden februari abrupt, nadat het in januari ook al niet tot een akkoord kwam. Toen verklaarde Turkije dat het zich niet zal terugtrekken uit Cyprus vooraleer Griekenland hetzelfde doet. De Turkse Cyprioten willen dat Turkije zijn troepen behoudt op het eiland, terwijl de andere landen die betrokken zijn bij de herenigingsgesprekken dat verwerpen.

Cyprus raakte in 1974 opgedeeld in een Grieks en een Turks gedeelte na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. De Cypriotische overheid controleert sindsdien enkel het zuidelijke gedeelte; de regering van het Turkse noorden wordt niet erkend door de internationale gemeenschap. In 2004 trad Grieks-Cyprus toe tot de Europese Unie, in mei 2015 werden de herenigingsgesprekken opgestart.

(belga)