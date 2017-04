Heibel in volleybalwereld: Liga stapt naar rechter om vervroegde finale tegen te houden

Brussel -

Het zit er bovenarms op in de Belgische volleybalwereld. Aanleiding is de beslissing van de volleybond om de finale van de play-offs te vervroegen. De Liga, die de volleybalclubs verenigt, gaat hier niet mee akkoord en stapt naar de rechter. “Wij zijn de enige werkgevers van de spelers, maar werden niet betrokken bij de beslissing. Dit is machtsmisbruik.”