30 procent van Antwerpenaren de laatste vijf jaar betrokken bij fietsongeval

Een bevraging van Test-Aankoop bij twaalf Belgische steden brengt aan het licht dat Antwerpen de meeste Vlaamse steden moet laten voorgaan als het gaat om fietsvriendelijkheid.

Van de bevraagde Antwerpenaren is slechts 40 procent tevreden over de luchtkwaliteit. Maar liefst 30 procent was in de afgelopen vijf jaar betrokken bij een ongeval met de fiets. Enkel in Gent ligt dat percentage nóg hoger, met 35 procent.

Stijn Wens van de fietsblog Antwerpenize begrijpt de ontevredenheid bij de fietsers: “In Antwerpen is er daadwerkelijk nood aan meer fietsstalingen en -parkings.”