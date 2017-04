Spotify beperkt Universal-artiesten voor gratis gebruikers

Brussel -

De Zweedse muziekstreamer Spotify heeft voor het eerst een regeling gesloten met een groot platenlabel over een beperkt aanbod voor niet-betalende klanten. Nieuwe albums die uitgegeven worden bij Universal zullen in de toekomst pas na twee weken na de release te beluisteren zijn door alle Spotify-gebruikers. Dat hebben beide bedrijven dinsdag bekendgemaakt, schrijft The Guardian.