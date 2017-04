Pik eens een filmpje mee in de Kempen

De volgende dagen zijn de weersvoorspellingen niet opperbest. Waarom eens geen filmpje meepikken? Naast het reguliere programma in de Kempense bioscopen kan u woensdag en donderdag ook op deze adresjes terecht.

1. Film: Peter en de Draak

Wat: Een aandoenlijke familiefilm over de wilde jongen Peter, die in diep in de bossen woont met zijn immense groene draak Elliot. Dit is een real life-versie van de oude Disney-tekenfilm met onder andere Robert Redford en Bryce Dallas Howard in de hoofdrollen. Vlaamse versie.

Wanneer: woensdag 5 april om 14.30u

Waar: cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 36 in Herentals

Prijs: 5 euro

2. Film: Samuel in the Clouds

Wat: ‘Samuel in the clouds’ is een prangende kijk op het klimaatdebat, een auteursdocumentaire met een indringend portret van een berg, een man, hun gezamenlijk verleden en het verdwijnen van hun toekomst.

Wanneer: woensdag 5 april om 20u

Waar: bibliotheek, Kasteelpark in Westerlo

Prijs: gratis

3. Film: Inside Out

Wat: Pixar animatiefilm waarin we worden meegenomen in het brein van een 11-jarig meisje en kennismaken met haar vijf emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley's hoofd, waar ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen.

Wanneer: donderdag 6 april om 14u

Waar: gemeenschapscentrum Hoogstraten, Buizelstraat 11 in Hoogstraten

Prijs: 2 euro

4. Film: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Wat: een hele mondvol, deze laatste film van Tim Burton over een speciaal weeshuis voor bijzondere kinderen die elk een heel speciale gave hebben. Maar ze hebben ook te kampen met een machtige vijand: een bende monsters die verlekkerd zijn op kinderogen…

Wanneer: donderdag 6 april om 20u

Waar: zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol

Prijs: 5 euro