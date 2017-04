Vanavond zie je in een nieuwe aflevering van ‘Tegen De Sterren Op’ het 500e geïmiteerde typetje. Die eer is weggelegd voor - hoe kan het ook anders - Guga Baúl, die met 66 van de 500 de meest productieve acteurs is van het VTM-programma. Maar welke typetjes vond Baúl zelf het leukst?