Ex-Spice Girl Mel B vertelt over mishandeling en gruwelijk misbruik door haar echtgenoot: “Hij is een monster”

Melanie Brown, beter bekend als ex-Spice Girl Mel B, heeft een omgangsverbod aangevraagd voor haar echtgenoot Stephen Belafonte. In haar scheidingspapieren schrijft de zangeres hoe haar man haar jarenlang misbruikte: “Hij is een monster.” Dat meldt Showbizzsite TMZ.

Sinds eind maart wil ex-Spice Girl scheiden van haar echtgenoot Stephen Belafonte, een bekende filmproducent. De 41-jarige zangeres is naar eigen zeggen doodsbang, want haar man zou haar jarenlang mishandeld en misbruikt hebben.

Geruchten en beschuldigingen

De scheidingsdocumenten beschrijven in detail incidenten uit 2007, 2012 en 2014. De zangeres beschrijft daarin hoe Belafonte haar probeerde wurgen en haar meermaals in haar gezicht sloeg. Nadien dwong hij haar om verklaringen te geven op Twitter voor de blauwe plekken en wonden die ze had.

Maar daar blijft het niet bij. “Hij heeft de nanny zwanger gemaakt. En nadien gedwongen om abortus te plegen. Hij heeft haar doen zwijgen door haar om te kopen met mijn geld”, aldus Mel B. Belafonte zou de zangeres zelf gedwongen hebben om sex te hebben met hem en wildvreemd vrouwen in agressieve trio’s.

In 2014 zou de ex-Spice Girl niet in staat geweest zijn om in een liveshow van X-Factor te zitten, omdat ze ruzie had gehad met haar man. Een week later verscheen ze wel, maar waren er duidelijk blauwe plekken en schrammen op haar hele lichaam te zien.

Mel B granted restraining order against 'monster' Stephen Belafonte https://t.co/SqyRKzSZLO pic.twitter.com/YOEe0oXlDF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 4, 2017

“Ik probeerde al zo vaak bij hem weg te gaan, maar dan chanteerde hij mij. Hij zei dat hij onze sex tapes zou vrijgeven. Ik was bang van hem. Ik durfde de scheiding niet aanvragen, gewoon uit angst voor de consequenties”, zegt de zangeres zelf.

Stephen Belafonte Foto: Photo News

Nooit hulp ingeschakeld

Een maand geleden vroeg Mel B dan toch de scheiding aan. Daarmee wilde ze een einde maken aan hun huwelijk dat tien jaar duurde. Samen hebben ze een vijfjarige dochter Madison. De voogdij zou ze niet willen delen. Hun gezin bestond verder uit drie dochters uit eerdere huwelijken en relaties. Melanie kreeg de 17-jarige Phoenix Chi met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar en Angel Iris (9) met Eddie Murphy. Stephen heeft nog een dochter van twaalf, Giselle.

Mel B schakelde nooit de hulp van de politie in. Belafontes ex-vrouw deed dat wel in 2003. Toen bekende hij schuld: hij was wel degelijk de dader in een situatie van huiselijk geweld. Nu beweert hij dat hij destijds niet besefte waarvan ze hem beschuldigde. Sindsdien kreeg hij een verbod op wapendracht. Maar volgens Mel B zou hij er wel degelijk één hebben. Nadat de politie maandag binnenviel om zijn huis te onderzoeken, keerden ze terug met lege handen.

Ex-man reageert: “Twee weken geleden waren we nog vrienden”

Stephen Belafonte reageerde zelf gechoqueerd tegen showbizzsite TMZ: “Dat is de eerste keer dat ik deze beschuldigingen, hoor. Is dit de moeder van mijn kinderen? Ik maak me heel veel zorgen over het effect dat dit zal hebben op onze kinderen. Onze prachtige kinderen. Je kent hen misschien, ze zitten veel op sociale media? Ze zijn echt mooi. Ik ben er niet goed van...”

De beschuldigingen ontkent hij resoluut: “Ik denk dat iemand mij wil afschilderen als de slechterik. Ze hebben een huiszoeking gedaan en hebben niets gevonden, dat weten jullie ook. Twee weken geleden waren we nog vrienden en nu moet het plots zo lopen.”