Stadhuis in Russische kleuren na aanslag in Sint-Petersburg

Antwerpen -

Uit solidariteit met de slachtoffers van de aanslag in Sint-Petersburg zal het stadhuis in Antwerpen van dinsdagavond tot donderdag in de vlag van de Russische Federatie kleuren. Bovendien worden de vlaggen aan het stadhuis gedurende drie dagen halfstok gehangen. Mensen die hun medeleven willen betuigen, kunnen dat doen in een rouwregister.