Overvaller krijgt 10 maanden extra celstraf voor slagen

Beerse / Turnhout / Mol - De strafrechter in Turnhout heeft Kevin M. (33) uit Beerse bij verstek veroordeeld tot tien maanden celstraf. Vorig jaar kreeg hij nog vier jaar cel voor twee overvallen.

Tussen 11 en 15 februari 2015 pleegden Axel S. (31) uit Mol en Steven S. (25) uit Ravels een inbraak in een woning in Turnhout. Ze gingen vervolgens aan de haal met de personenwagen KIA van de eigenaar. Samen met Kevin M. bracht Steven S. het slachtoffer op 13 februari 2015 meerdere slagen toe.

Kevin M. kreeg tien maanden effectief en 300 euro boete. Steven S. werd veroordeeld tot tien maanden, waarvan drie met uitstel. En Axel S. kreeg zes maanden, waarvan de helft effectief. Kevin M. verzamelde de voorbij jaren een resem veroordelingen. In 2009 kreeg hij al eens drie jaar cel voor inbraken, een diefstal met geweld en drugsdelicten. In augustus 2016 liep hij nog vier jaar cel op voor twee hold-ups op de krantenwinkels Robbedoes en Van Steenbergen in Turnhout.

In een ander dossier kreeg Axel S. een werkstraf van 75 uur. In juli 2015 had hij de toegangsdeur van een appartement in de Gasthuisstraat in Beerse en de rode bromfiets van Sam V.D. vernield. De benadeelde is geen onbekende van het gerecht. Hij stak in april vorig jaar tijdens een banale ruzie Jelle Van Bouwel (28) uit Malle een schroevendraaier in het hoofd. Het slachtoffer overleed op 18 augustus aan zijn verwondingen.