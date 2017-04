VIDEO. Aap gooit drol in gezicht van arm omaatje

Het moest een rustig uitje worden voor deze oma naar de dierentuin. Maar daar dachten de apen duidelijk anders over. De arme vrouw kreeg een drol naar haar hoofd geslingerd.

Het incident speelde zich af in de John Ball Zoo in Michigan. Toen de vrouw de chimpansees bezocht, liep het mis. Plots nam een van de dieren zijn eigen drol vast en gooide die richting de bezoekers. De drol belandde in het gezicht van de oudere vrouw. Een andere toeschouwer kon het smerige, maar grappige, tafereel vastleggen op zijn smartphone en plaatste de beelden op Facebook.

Het is niet abnormaal dat chimpansees met hun eigen uitwerpselen gooien. Ze doen dit naar verluidt om het reacties van bezoekers uit te lokken. Ze beseffen dan ook dat het een heftige reactie met zich meebrengt. En dat is exact wat in dit filmpje gebeurde...