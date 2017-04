Ongelooflijk: Guga Baùl zet 500ste typetje neer, maar wie trekt hij nu door het slijk?

Dat Guga Baùl een man van velerlei talenten en gezichten is, wisten we al langer. De komiek stelt zijn kunsten wekelijks tentoon in het VTM-programma ‘Tegen de Sterren Op’. Die zender berekende het totaal aantal typetjes dat de revue passeerde tijdens de show, en kwam tot de verbazingwekkende vaststelling dat Baùl aan het 500ste typetje toe is. Maar wie wordt er nu in het ootje genomen?

Foto: vtm

Meesterimitator Guga Baùl haalde het tijdens zeven seizoenen ‘Tegen de Sterren Op’ van de andere acteurs, met maar liefst 66 imitaties op de teller. Het is dan ook niet geheel toevallig dat hij degene is die in de huid van de 500ste gelukkige kruipt. Zijn favoriete slachtoffers tot nu toe zijn o.a. Theo Francken, Adil El Arbi, James Cooke, Frank Bomans, Geert Hoste, Otto-Jan Ham en Sergio Herman, maar op woensdag 5 april kruipt hij in de huid van niemand minder dan presentator Kobe Ilsen. Een prestatie waarvoor Guga op gepaste wijze in de bloemetjes wordt gezet door de rest van de cast. Want de 500ste imitatie, dat mag al eens gevierd worden.